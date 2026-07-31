Numerose irregolarità sono emerse dai controlli a tappeto condotti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento in un’operazione capillare, che ha messo sotto la lente d’ingrandimento 3 cantieri edili in territorio di Palma di Montechiaro. Gli specialisti dell’Arma hanno denunciato due donne e un uomo ed elevate multe per complessivi 25 mila euro.

Una trentaquatrenne, amministratrice unica di una società con cantiere nel centro di Palma, è stata deferita, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, perché ritenuta responsabile di mancata informazione, omessa installazione recinzione cantiere, mancata esibizione progetto calcolo ponteggio, redazione Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi non conforme, mancanza squadra minima montaggio ponteggio, omessa installazione parapetti nei solai con pericolo di caduta dall’alto e distacco illecito di 6 lavoratori in qualità di utilizzatore.

Una 46enne, amministratrice unica di un’impresa edile, deve rispondere di distacco illecito di sei lavoratori in qualità di somministratore. Infine un 68enne, imprenditore titolare di una ditta individuale, è stato denunciato per omessa installazione recinzione cantiere, utilizzo ponteggio non a norma con pericolo caduta dall’alto e redazione Piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio non conforme. Su 13 lavoratori controllati, 6 sono risultati irregolarmente assunti. Sono state fatte ammende per 19.000 euro e sanzioni per 6.000 euro.

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