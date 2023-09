Riscontrate diverse irregolarità in una trattoria e la proprietaria è finita nei guai. A fare il controllo a Lampedusa sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, nell’ambito della campagna denominata “Controlli straordinari sommerso e sicurezza estate 2023”. Le verifiche, in questo caso, hanno interessato soprattutto una trattoria del centro isolano.

La proprietaria è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché ritenuta responsabile di avere omesso di approntare il documento di valutazione e rischi riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori, per avere omesso di predisporre idonei presidi antincendio e per avere destinato ad attività lavorative ambienti interrati.

Nei giorni scorsi Lampedusa era stata setacciata ‘palmo a palmo’ dai carabinieri del Nas di Palermo, per tutelare commercianti e imprenditori che operano nel rispetto delle regole ed evitare lo sfruttamento dei lavoratori. Quasi ad ogni verifica sono saltate fuori irregolarità o la presenza di lavoratori “in nero”.