Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, sono stati effettuati diversi servizi volti a garantire sempre maggiore sicurezza per i cittadini con l’obbiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di criminalità, nonché assicurare la tutela della salute pubblica.

Effettuati dei controlli presso gli esercizi pubblici, nella giornata di ieri, nel Comune di Raffadali, da parte dei militari del Centro anticrimine natura, del nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Raffadali, supportati dai servizi veterinari dell’Asp di Agrigento.

In particolare, sono emerse delle criticità in relazione al tracciamento degli alimenti e delle indicazioni previste della legge in relazione alla somministrazione di alimenti al pubblico. Nella circostanza sono state elevate nei confronti di un esercizio pubblico sanzioni amministrative per complessivi 8.200 euro e sono stati sequestrati circa 5 kg. di alimenti.