Controlli anticovid, clienti dentro bar: scattano maxi sanzione e chiusura

Sorpreso a servire alimenti e bevande, all’interno, e al bancone del locale, incurante delle disposizioni contenute nel decreto anticovid, attualmente in vigore in zona “arancione” (locali aperti solo d’asporto), per contrastare la diffusione del virus.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno chiuso un bar-pub nel centro cittadino di Porto Empedocle, per violazioni anticovid. Oltre alla chiusura per cinque giorni, l’esercente, già recidivo, è stato sanzionato il doppio 800 euro.

I carabinieri, e le altre forze di polizia, sono stati impegnati quotidianamente in servizi appositamente predisposti, e coordinati dal prefetto Maria Rita Cocciufa, per verificare il rispetto delle norme.