Controlli anti Covid dei carabinieri. Il capitano La Rovere: “Rispettate le regole”

Con l’entrata in vigore, da un paio di giorni, dell’ultimo e nuovo Dpcm del Governo nazionale, sulle misure di contenimento del rischio contagio da Covid-19, e con la Sicilia area “arancione”, il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Vittorio Stingo, ha intensificato i controlli sulle strade.

Previste perlustrazioni, anche a piedi, con la collaborazione dell’Esercito, in diversi luoghi sensibili della città, e maggiormente battute saranno le zone dove si concentrano più persone. Almeno in questa prima fase di controlli, i militari dell’Arma, più che a sanzionare, hanno il compito di sensibilizzare la cittadinanza a rispettare le regole: l’utilizzo della mascherina (sempre) e il distanziamento sociale.

In queste settimane di semi-lockdown previsti diversi posti di controllo, per verificare gli spostamenti di soggetti da un comune all’altro, e in orari non consentiti, dalle 22 alle 5 del mattino.