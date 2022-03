Controlli a Villaseta e San Leone: quattro denunciati

Trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina, ed hashish, ma anche ubriachi alla guida. Sono quattro gli agrigentini che, durante il week end, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, impegnati in una serie di controlli a Villaseta, e a San Leone. A finire nei guai sono stati C.T., di 29 anni che era alla guida di un’auto, e il passeggero G.F., di 41 anni, entrambi di Agrigento. Il ventinovenne si è anche rifiutato di sottoporsi all’esame dell’etilometro. Motivo per il quale è stato denunciato, mentre per il possesso di droga, è stato segnalato, quale assuntore, alla Prefettura.

Denunciato anche il quarantunenne, che è risultato essere sottoposto alla libertà vigilata. Sempre a Villaseta, lungo via Fosse Ardeatine, i militari dell’Arma hanno denunciato un venticinquenne che s’era messo al volante dell’auto dopo avere consumato alcolici. Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza, e quale sanzione accessoria gli è stata anche ritirata la patente di guida. Ma è stato, pure lui, segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di una modica quantità di stupefacenti.

Ubriachi al volante anche a San Leone dove i carabinieri della Radiomobile hanno denunciato, per guida in stato di ebbrezza, altri due agrigentini, un ventisettenne e un ventinovenne.