Su 15 locali controllati dal primo giugno al 2 luglio, in tutti sono state accertate delle irregolarità, più o meno gravi sotto l’aspetto della sicurezza agro-alimentare, e i titolari sono stati sanzionati. Sanzioni minime che vanno da 1.500 euro in su, per un totale di 35.000 euro. “L’aspetto strano di tutto questo è che abbiamo il cento per cento dei controlli che vanno praticamente a sanzione. Non è una cosa normale”, ha detto il comandante del Centro anticrimine natura dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, Vincenzo Castronovo.

In questo giro le ispezioni hanno riguardato attività lavorative (chioschi sulla spiaggia, ristoranti, pizzerie e paninari ambulanti ecc.) di San Leone, Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana e Montallegro. Sequestrati decine e decine di chili di prodotti alimentari, nella gran parte dei casi perché privi della tracciabilità, e una piccola parte con la data di scadenza superata.

Nello stesso periodo i carabinieri della Compagnia di Agrigento, guidati dal maggiore Marco La Rovere, hanno effettuato altri controlli sia lungo le strade, che ai locali per eventi danzanti e musicali. Qui le sorprese non sono tardate ad arrivare. In aumento, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i conducenti di auto e mezzi a due ruote “pizzicati” alla guida sotto gli effetti di alcolici e sostanze stupefacenti.