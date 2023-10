La Fortitudo Agrigento è determinata a recuperare dopo una difficile prima giornata di campionato, e la sfida che si prospetta non è delle più facili, dato che si troveranno di fronte a una trasferta impegnativa a Milano. La squadra allenata da coach Pilot ha dovuto fare i conti con vari infortuni nel suo roster e ha subito una sconfitta nella partita casalinga contro Rieti. D’altra parte, Milano arriva con una vittoria importante contro Treviglio in trasferta e si presenta in ottima forma. Coach Davide Villa può contare su un roster di grande qualità e predilige il tiro da tre punti, il che li rende sempre pericolosi. Nonostante l’inizio complicato, la Fortitudo Agrigento ha dimostrato di avere spirito di squadra nel secondo tempo contro Rieti, quando è riuscita a recuperare ben 17 punti di svantaggio. È importante sottolineare che è ancora presto per giudicare le prestazioni delle squadre, visto che siamo solo alla seconda giornata di campionato. Coach Pilot ha condiviso le sue riflessioni sulla partita imminente: “Affrontiamo Milano dopo un’attenta analisi della nostra prima partita. Sappiamo che l’approccio al match sarà cruciale, specialmente contro un avversario come Milano, che è noto per il suo talento nel tiro da tre punti. Se concediamo loro spazi e fiducia, possono realizzare break impressionanti, come hanno dimostrato contro Treviglio la scorsa domenica. Cerchiamo di migliorare la nostra condizione fisica, e sono sicuro che vedremo una reazione positiva da parte di tutti.” La palla a due è fissata per le 20,30. Sarà interessante vedere entrambi gli americani sul parquet. La mancanza di un elemento chiave come Cohill, ha sicuramente inciso sulle dinamiche di gioco della prima partita stagionale. Lo scenario del PalaLido di Milano farà il resto.