Il 13 giugno 2025, Agrigento si unirà a una serie di manifestazioni nazionali e internazionali per condannare il conflitto in Palestina, definito genocidio da organizzazioni come Amnesty International e la Corte Internazionale di Giustizia. Il corteo organizzato dal collettivo “Agrigento per la Palestina”, con partenza da Piazza Municipio alle ore 19, intende essere un atto di denuncia contro la violenza israeliana in Gaza e in Cisgiordania, nonché un appello urgente ai governi occidentali per interrompere il sostegno militare a Tel Aviv.

Il percorso del corteo (Piazza Municipio → Via Atenea → Prefettura) punta a sensibilizzare le istituzioni locali, chiedendo:

Pressione politica sul governo italiano per interrompere il sostegno militare a Israele.

Riconoscimento dello Stato di Palestina.

I partecipanti porteranno bandiere palestinesi e simboli contro la violenza, in atto in Palestina

Agrigento non è nuova a iniziative pro Palestina:

Aprile 2024 : Appello a spegnere le luci del Tempio della Concordia in segno di lutto per le vittime palestinesi.

Aprile 2025 : Proiezione del documentario No Other Land sulle distruzioni a Gaza, patrocinata da Amnesty International.

: Proiezione del documentario No Other Land sulle distruzioni a Gaza, patrocinata da Amnesty International. Manifestazioni interreligiose: Incontro a Piazza Ravanusella con preghiere condivise tra cristiani, musulmani e non credenti.

Tuttavia, nel 2024 un presidio in Piazza Ravanusella è stato definito un “flop” per il basso afflusso, nonostante la partecipazione di molte associazioni locali.

