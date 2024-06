Marcello Giavarini, presidente di Egogreen, ha deciso di concedere un contributo per l’udienza con il Papa, in programma il 26 giugno prossimo, del gruppo Agesci 1 di Licata. L’ennesima iniziativa a cui l’imprenditore ha deciso di dare una mano in provincia di Agrigento. I ragazzi dell’Agesci, in questo soggiorno nella capitale, cominciato già ieri, presenteranno uno stand con dei lavori realizzati interamente con il materiale riciclato, questo per ricordare sempre che è importante rispettare la natura e il nostro pianeta. Una iniziativa che ha trovato la sponda anche in questo caso di EgoGreen che da tempo si batte per il rispetto verso l’ambiente, non da ultimo con la partecipazione, negli scorsi giorni, alla raccolta della plastica lungo il litorale di Siracusa.

“Alla EgoGreen lavorano – dice Marcello Giavarini – per proiettare i territori in un futuro sostenibile, agendo come partner di riferimento per le comunità e le pubbliche amministrazioni nei progetti di crescita e valorizzazione: sviluppo e sostenibilità sono un valore unico per noi. EgoGreen ha l’obiettivo di avere un impatto positivo sulle persone, le comunità e l’ambiente”.