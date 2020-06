Contrasto immigrazione clandestina, 7 arresti della Mobile

I poliziotti della squadra Mobile della Questura di Agrigento, agli ordini del dirigente Giovanni Minardi (nella foto insieme al vice capo Franco) hanno proceduto all’arresto di 6 cittadini extracomunitari, sbarcati, nei giorni scorsi, a Lampedusa. Quattro di essi, ai sensi dell’art. 13, poiché destinatari di decreti di espulsione, emessi dai Prefetti di diverse province italiane, rientravano in Italia entro i previsti cinque anni dall’effettivo rimpatrio e due, ai sensi dell’art. 10, in quanto destinatari di decreto di respingimento, rientravano in Italia entro i previsti tre anni dall’effettivo rimpatrio.

Gli uomini della squadra Mobile, davano, inoltre, esecuzione al provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova – Ufficio Esecuzioni Penali a carico di M.R., 44 anni, nato in Tunisia, per l’espiazione della pena residua di 9 mesi, e 29 giorni ed 3.000 di multa, per aver commesso reati di materia di stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato venivano associati presso la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.