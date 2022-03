Continuano i lavori di consolidamento delle pendici del colle

Continuano i lavori di consolidamento delle pendici della Collina della Cattedrale di San Gerlando

Procedono alacremente i lavori che interessano il versante Nord del Centro Storico di Agrigento sul quale sorge la Cattedrale di San Gerlando e l’intera area della Diocesi che si estende dalla Chiesa di Sant’Alfonso sino al Seminario Vescovile.

L’intervento in corso di mitigazione dei dissesti e consolidamento utilizzando la tecnologia dei micropali e rimodellamento delle pendici sarà realizzato da un raggruppamento di imprese in ATI che si sono aggiudicati la gara di appalto di quasi 20 milioni di euro.

Gli interventi in corso sono stati fortemente voluti dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che è anche Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana e segue il contributo determinante per la riapertura della Cattedrale, che era rimasta chiusa per ben 8 anni per ragioni di sicurezza.