TPRA FIT PADEL al

T. C. Citta dei Templi

Continua l’attività federale al Tennis Club Città dei Templi con la conclusione del secondo torneo di Padel a distanza di 15 giorni. Il circuito TPRA dava la possibilità a tutti i tesserati Fit Padel agonisti e non agonisti di svolgere un torneo riconosciuto dalla federazione con la possibilità di far crescere il proprio ranking. Occasione sfruttata pienamente dai soci del club che hanno onorato il torneo come in tante altre occasioni. Vittoria nel maschile della coppia formata dal tesserato di casa Sutera Angelo e dall’ospite nisseno Marco Bosco (al quale va un cordiale ringraziamento), sulla coppia locale formata dall’inossidabile Peppe Catalano e Totò Sollano che nonostante un infortunio ha onorato la finale.

Nel femminile, 8 aguerrite atlete, tutte tesserate del Club agrigentino, hanno dato luogo a un bel torneo giocando tante partite come previsto dal regolamento. Sudore e divertimento che ha visto prevalere la coppia Adragna /Saieva su Zicari /Xerri.

Plauso per l’attenta partecipazione e prestazione delle altre due coppie Galluzzo /Platania e Masaracchia/Tirinnocchi