Continua la passerella dei Vip alla Lounge Beach, da Lorenzo Tonelli a Pietro Barone, passando Rita Rusic

Continua la passerella dei Vip alla Lounge Beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo. Oltre ad essere diventato il quartiere generale di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (coppia rivelazione del GF), lo chalet in riva al mare con sfondo costone in marna bianca è diventato tappa di tanti altri volti noti del panorama sportivo, dello spettacolo e della moda internazionale. Nei giorni scorsi anche Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria e la moglie Claudia Manzella hanno scelto il Lounge Beach per rilassarsi in riva al mare.

A cena ha fatto tappa Pietro Barone del Volo. Qualche settimana fa in molti hanno potuto fare selfie con Rita Rusic a cena con Clizia Incorvaia.

Al Lounge Beach Scala dei Turchi è stata avvistata anche Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford.

Soddisfazione da parte di Nino Sanfilippo:

“Dopo il lockdown non sapevamo a quale stagione andavamo incontro – ha commentato il patron dell’esclusivo locale – devo ammettere che i nostri sforzi ed il rispetto delle misure del distanziamento ci stanno premiando e sono felicissimo che in tantissimi, non solo vip, continuano a preferire il Lounge Beach Scala dei Turchi per le loro cene, aperitivi ed anche colazioni in riva al mare”.

