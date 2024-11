Continua fino a fine gennaio la mostra “Passioni” di Nazareno Fichera nella Cappella Santa Sofia di Agrigento

La mostra “Passioni” dell’artista agrigentino Nazareno Fichera, inaugurata il 19 ottobre scorso nella Cappella Santa Sofia, nello spazio attiguo al Teatro Pirandello e nell’atrio del Palazzo Comunale di Agrigento, prosegue fino alla fine di gennaio 2024.

L’esposizione è composta da diciassette opere in ceramica che raccontano un inno alla Sicilia, intrecciando storia, luoghi, miti, leggende e racconti tramandati nei secoli. Come sottolineato dallo stesso Fichera: “Le emozioni hanno sempre condizionato le mie scelte, sia in campo lavorativo che sentimentale. Tutto quello che creo è frutto di emozioni che si accavallano, che affiorano da ricerche e studi passati, e con esse cerco di trasmettere le medesime sensazioni a chi le ammira”.

La mostra “Passioni”, patrocinata dal Comune di Agrigento, ha ottenuto l’apprezzamento del sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore alla Cultura, Turismo e Grandi Eventi, Costantino Ciulla, che hanno sottolineato come questa esposizione rappresenti un’importante occasione per arricchire il panorama culturale agrigentino, con l’auspicio che altri talenti locali possano seguire questo esempio, contribuendo così al rafforzamento della designazione di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura.

Invitiamo tutti a visitare questa interessante esposizione, che celebra l’intenso legame tra arte e territorio e che rimarrà aperta fino a fine gennaio 2024.

