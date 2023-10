Non si rassegna alla fine della relazione e continua a perseguitare l’ex compagna. Il Gip del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto il divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico, ad un ventisettenne empedoclino, indagato di stalking e lesioni aggravate. L’ultimo episodio che ha fatto scattare il provvedimento risale al 12 ottobre scorso. L’uomo sarebbe andato nella casa dell’ex compagna e avrebbe insultato e minacciato di morte la ragazza, di quattro anni più giovane, poi l’avrebbe aggredita tirandola per il collo dall’esterno dell’abitacolo dell’auto e colpendo con un calcio il padre intervenuto per difenderla. I due rimasti lievemente feriti sono stati medicati in ospedale.