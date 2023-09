Esperienza di eccezionale valore quella vissuta ieri ad Erice dal gruppo storico Conti Moncada Signori di Cammarata e San Giovanni Gemini. Nel suggestivo contesto medievale si è svolta l’ottava edizione della Festa FedEricina, una grandiosa celebrazione della storia e la cultura del Medioevo siciliano. Il gruppo storico, unico a rappresentare la provincia di Agrigento in occasione della manifestazione, si è saputo ritagliare uno spazio di tutto rispetto grazie all’eleganza degli abiti ed al portamento dei figuranti. Nella grande festa ericina -un tuffo nel passato tra cortei, sfilate, danze, giochi ed esibizioni con quasi duecento partecipanti provenienti da tutta la Sicilia- il gruppo storico agrigentino è stato presente con ben 30 figuranti rappresentanti la famiglia Moncada, che governò il Feudo di Cammarata tra il 1320 e il 1460. Un’immensa soddisfazione per la presidente Fabiola Mangiapane e per la vicepresidente Irene Genuardi che hanno ricevuto, insieme ai componenti del Direttivo e a tutto il gruppo, gli elogi del presidente della Federazione storica siciliana Claudio Maltese, direttore artistico della manifestazione.