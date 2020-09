Conti correnti aziendali: tutti i vantaggi di Bunq Business

L’istituto di credito olandese Bunq è nato da pochi anni ma ha subito conquistato il mercato grazie ad una ricca e interessante offerta di prodotti bancari e finanziari, usufruibili in gran parte direttamente tramite l’applicazione dedicata che viene fornita ai clienti.

In particolare, il conto corrente Bunq è uno strumento molto pratico e intuitivo, attivabile direttamente online presentando un documento di identità valido e pochi altri dati personali e gestibile tramite applicazione mobile di home banking.

Il conto corrente di Bunq è uno strumento essenzialmente digitale, ideale per chi ama operare con i dispositivi mobili e predilige un prodotto tecnologico e orientato verso la sostenibilità ambientale, evitando la presenza di qualsiasi documento cartaceo. Ogni utente ha la possibilità di aprire fino a 25 conti correnti con codici IBAN differenti, esiste inoltre anche la versione business del conto Bunq, attivabile sempre tramite applicazione o dal sito web della banca, comunicando i dati della propria azienda e dell’attività svolta.

È possibile abbinare ai conti le carte Bunq di credito o di debito e usufruire, all’apertura, di promozioni interessanti e vantaggiose.

L’istituto di credito Bunq propone in Italia due prodotti riservati essenzialmente alle aziende individuali: si tratta dei conti correnti Bunq Business e Bunq Business SuperGreen.

Come si è detto, i conti correnti Bunq possono essere gestiti direttamente dall’utente via web o tramite applicazione mobile, con possibilità di controllare costantemente i movimenti anche con Apple Watch. Il canone si aggira intorno ai 10 euro per il conto Business e ai 20 euro per il conto SuperGreen, con tre carte di credito incluse e la possibilità di avere un massimo di 25 conti correnti correlati privi di costi. Spesso la promozione permette di usufruire di un mese gratuito per provare le caratteristiche e le potenzialità dei conti correnti business.

Le funzionalità innovative dei conti Bunq per le aziende

Per favorire l’attività degli imprenditori, i conti business offrono alcune funzionalità molto interessanti. Oltre alla possibilità di ottenere lo 0,27% sui depositi fino a 10mila euro, il conto permette di effettuare i pagamenti scattando semplicemente una fotografia a fatture e ricevute e di controllare in qualsiasi momento i propri movimenti bancari.

Si può dire che i conti correnti Bunq Business rappresentino uno dei prodotti più innovativi del momento, grazie al servizio di mobile banking efficiente e sicuro, alla possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi, tra cui la travel card per viaggiare e il risparmio automatico. Inoltre, tutte le transazioni possono essere eseguite sia attraverso dispositivi iOS che Android.

Riferendosi ad uno strumento di ultima generazione, ci sono dei costi di gestione, ma è comunque possibile provare gratuitamente il servizio prima di procedere con l’attivazione.

A quali utenti sono rivolti i conti corrente Bunq Business

I conti correnti Bunq dedicati alle imprese si rivolgono essenzialmente ai titolari di ditte individuali o di aziende con dipendenti regolarmente inserite nel Registro delle Imprese locale. Il titolare dell’attività deve inoltre comprovare la residenza nel paese in cui il conto viene aperto: generalmente è sufficiente presentare un contratto d’affitto o la fattura di un’utenza. Non è invece consentito aprire il conto alle società di capitali o di persone e ai liberi professionisti.

I prodotti bancari di Bunq garantiscono la massima sicurezza, l’applicazione permette di bloccare in qualsiasi momento le carte, anche nel caso di un periodo di inutilizzazione, di modificare i codici di accesso e di concedere o revocare le autorizzazioni ad altre persone.