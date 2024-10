La presentazione del laboratorio, a ingresso libero, avverrà venerdì 4 ottobre alle 18.30, presso Immagina Coworking Agrigento – via C. Battisti, 9, Agrigento (via Atenea, primo vicolo a sinistra).

Il laboratorio nasce con il presupposto che non è possibile insegnare a scrivere, né a comporre racconti o tantomeno romanzi. Non esistono ricette o scorciatoie. È possibile, invece, osservare i brani di narrativa contemporanea, riflettere su scelte lessicali e costruzioni sintattiche, figure retoriche e organizzazione delle sequenze – tra gli altri aspetti. Imparare a leggere, quindi, a un livello avanzato. E poi scrivere, cioè sperimentare, rileggere e commentare in gruppo.

Il laboratorio, a cura di Livio Cavaleri, redattore indipendente che ha lavorato con Castelvecchi, Fanucci e altri editori, è composto da sei incontri (oltre all’appuntamento di giorno 4): 21, 22, 23 e 28, 29, 30 ottobre, dalle 18.30 alle 21, presso Immagina Coworking Agrigento. Ciascun incontro avrà per oggetto e contenuto un diverso argomento: Introduzione, breve storia della scrittura e note di composizione; il gotico, l’horror e il thriller; la scrittura di paesaggio; la scrittura erotica; monologhi e dialoghi; la scrittura delle IA. In ciascuna sessione, metà del tempo o più sarà dedicato alla stesura di brevi testi narrativi a opera dei partecipanti, e a lettura e commento degli stessi testi.

L’incontro di presentazione è a ingresso gratuito. Per chi volesse iscriversi al laboratorio, il costo per persona è di 180 euro. È richiesta la disponibilità di un computer portatile personale (o un tablet con tastiera) da utilizzare durante le sessioni, per la scrittura e la lettura dei materiali. L’età minima per la partecipazione è 16 anni.

Per informazioni e iscrizioni, scrivere a Livio o telefonare: [email protected], 333 3591211. Saranno graditi pure email o messaggi da parte di chi parteciperà all’incontro di venerdì 4 ottobre.