Un lavoratore senza regolare contratto, quindi “in nero”, il registro per l’autocontrollo sugli alimenti non aggiornato da almeno tre mesi e mancato pagamento della concessione Siae per la diffusione della musica. Sono queste le contestazioni mosse a carico del titolare di un bar nel centro di Canicattì dai poliziotti della sezione amministrativa del locale Commissariato di polizia. Gli agenti hanno eseguito un controllo negli scorsi giorni riscontrando numerose irregolarità. Nei confronti del titolare è scattata una maxi sanzione.

