Conte, 400 mln ai Comuni per distribuire cibo o buoni spesa

La palla adesso passa ai sindaci. “Con ordinanza delle protezione civile aggiungiamo a questo fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni col vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Sappiamo che tante gente sta soffrendo ma lo stato c’e'”. Cosi’ Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

Il premier ha poi sottolineato: “Dobbiamo costruire una catena della solidarieta’, nessuno sara” lasciato solo”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte.

“Siamo al lavoro per azzerare la burocrazia, stiamo facendo l’impossibile”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Abbiamo superato 10mila vittime, è un numero che ci colpisce. Si allarga la ferita nella nostra comunità nazionale, per questo permettemi di esprimere vicinanza alle famiglie dei familiari". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa.