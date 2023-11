Sophia Mandracchia, del liceo scientifico e della scienze umane “Politi” di Agrigento è il neo presidente della consulta provinciale studentesca, per l’anno scolastico 2023/2024.

Il direttivo della consulta è composto dai Vicepresidenti Gianpaolo Bartolomeo e Gerlando Verde e dal segretario Tommaso Greco.

La stessa neo presidente ha proceduto ad istituire la Commissione “Strutture ed Infrastrutture” divenuta, sin da subito, una delle commissioni con più alto numero di membri.

“Questo è un messaggio molto forte da parte di noi studenti, che speriamo possa essere soltanto l’inizio di un processo di cambiamento della nostra Provincia, della Capitale della Cultura 2025, ” afferma la Mandracchia.

A meno di ventiquattr’ore dalla sua costituzione, la consulta studentesca Agrigento nel suo insieme, in sinergia con cittadini più attivi di Agrigento, ha organizzato un’assemblea aperta intitolata “Un’ora di RUMORE, per Giulia e per tutte”. L’appuntamento è in programma in Piazza Ravanusella sabato 25 novembre prossimo, alle 18:30.

L’ assemblea rappresenterà un momento di dialogo orizzontale, per dare ascolto a tutte le voci che vogliono essere ascoltate.

“Le nuove generazioni non devono stare in silenzio, devono fare rumore- continua Mandracchia – affinché siano loro stessi i promotori di cambiamento della società e del futuro.”