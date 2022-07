Consulta speciale trasporto urbano, Alongi e Zicari: “Le truppe ‘civiche’ d’assalto hanno imposto i candidati”

“Ci dispiace che la maggioranza abbia perso l’occasione di garantire una rappresentanza nella Commissione speciale sul rinnovo dell’appalto del trasporto urbano di tutti i gruppi che sostengono l’azione dell’amministrazione Miccichè. Ancora una volta le truppe ‘civiche’ d’assalto hanno preferito mostrare i muscoli e imporre i propri candidati. E tutto questo sotto l’assordante silenzio di Sindaco e Vice Sindaco, che quindi si pongono come garanti di una maggioranza scomposta e che si muove con atti di arroganza e autoreferenziali.” Questo il commento dei consiglieri Claudia Alongi e Roberta Zicari a margine del Consiglio Comunale di ieri, mercoledì 13 luglio. “L’ennesima testosteronica manovra di palazzo ha peraltro privato la Commissione di un valido avvocato, la collega Zicari, che avrebbe potuto fornire spunti utili rispetto alla delicata materia in oggetto”, prosegue il capogruppo Claudia Alongi. “Purtroppo è con rammarico che prendiamo atto di come sia venuto meno un accordo politico e che tale comportamento abbia delle refluenze su tutti gli equilibri interni alla maggioranza.”, aggiunge il consigliere Roberta Zicari. “Curioso, inoltre, come il Sindaco chiami i suoi più stretti e fidati collaboratori in Consiglio solamente per mettere la firma su questi eleganti giochetti di Palazzo, chiaro segnale di quali siano le priorità politiche di una parte di questa maggioranza, priorità dalle quali prendiamo le distanze”. È di tutta evidenza come il clima della campagna elettorale sia entrato di prepotenza in Aula Consiliare e di come sia necessario imporre una riflessione che porti ad una chiarificazione o ad una crisi” concludono i due consiglieri.