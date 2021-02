Consulta del Turismo, il consorzio turistico: “insieme per una crescita sostenibile”

Il Presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi Emanuele Farruggia, esprime soddisfazione per l’istituzione della Consulta Comunale per il Turismo. Si tratta di un organismo, di cui fa parte lo stesso Consorzio insieme ad altre associazioni e confederazioni, nato per dare un contributo tecnico all’amministrazione sui temi del turismo e dello sviluppo sostenibile del territorio. “Sono sicuro – dice Farruggia – che Il Comune, insieme ai professionisti, agli operatori e alle associazioni di categoria che operano nel mondo del turismo, non appena sarà superata l’emergenza sanitaria da Coronavirus, promuoverà e sosterrà iniziative di alto livello che daranno la spinta giusta al nostro territorio per uscire dalla grave crisi, acuita dalla pandemia, che ha colpito l’intera filiera turistica. Ora é il momento di programmare. Insieme progetteremo il rilancio del patrimonio paesaggistico del territorio, puntando i riflettori anche su centro storico e sul ricco patrimonio artistico che possiede. In questo contesto investiremo anche sulla valorizzazione delle botteghe artigianali e sulla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio agrigentino. Noi del Consorzio Valle dei Templi – conclude Farruggia – daremo il nostro contributo: metteremo a disposizione le nostre idee, la nostra esperienza e la nostra competenza. Solo con un gioco di squadra vero, unendo le forze e creando una “rete” intorno al turismo, si potranno ottenere risultati importanti ed immediati”.