Consorzio Turistico città di Racalmuto: Domenica la presentazione ufficiale

Domenica 30 giugno, alle ore 18:00, presso il Castello Chiaramontano di Racalmuto, verrà presentato il “Consorzio Turistico” cittadino.

Il progetto nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini, imprenditori ed esercenti locali e si pone come scopi principali la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed enogastronomico del territorio racalmutese.

Saranno presenti il Presidente del “Consorzio Turistico Valle dei Templi” Emanuele Farruggia, il referente SLOWFOOD per la provincia di Agrigento Ignazio Vassallo, il presidente di “Ecomuseo dei 5 Sensi di Sciacca” Viviana Rizzuto, Vincenzo Mazzotta della piattaforma turistica “YouOnTour”, Pierfilippo Spoto promotore del Turismo Esperienziale, il professore e storico racalmutese Angelo Cutaia, l’archeologo Domenico Romano responsabile del recente scavo archeologico effettuato in contrada Culmitella, Il segretario provinciale di Confartigianato Vincenzo Insalaco, l’assessore alla cultura Enzo Sardo ed il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia.

Questo progetto, afferma Michelangelo Romano presidente del consorzio turistico, oltre a rappresentare un valore aggiunto nell’organizzazione turistica del paese, si pone come osservatorio e volano per lo sviluppo economico di tutta l’area. L’obiettivo principale è quello di attivare efficaci sinergie tra gli operatori pubblici e privati per creare una visione condivisa di sviluppo per una prossima città turistica dalle mille risorse e proposte.