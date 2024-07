Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e della foreste ha con Decreto riconosciuto ufficialmente il Consorzio di tutela dell’uva da tavola di Canicattì I.G.P., attribuendo ad esso l’incarico di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi del prodotto. Soddisfatto il deputato agrigentino Calogero Pisano: “Una notizia straordinaria che sottolinea l’impegno del governo Meloni nel valorizzare e proteggere questo prodotto agricolo di grande pregio della nostra provincia. Questo riconoscimento, oltre a contribuire a rafforzare la presenza del prodotto sui mercati nazionali e internazionali, garantendo standard qualitativi elevati e maggiore protezione contro le contraffazioni, fa del Consorzio un assoluto punto di riferimento per l’intero settore agroalimentare. Un ringraziamento particolare va al Ministro Francesco Lollobrigida per il suo fondamentale sostegno a questa iniziativa, determinante per il raggiungimento di questo prestigioso risultato”.