Il console generale del Regno del Marocco Maryem Nassif, con sede a Palermo, questa mattina ha fatto visita al questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, accompagnata da alcuni collaboratori. All’incontro ha partecipato anche il dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Dario Infurna. Sono stati affrontati alcuni temi relativi alla comunità marocchina presente sul territorio provinciale con quasi duemila residenti ben integrati.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di reciproca cordialità, è stata, inoltre, rinnovata la reciproca disponibilità e collaborazione istituzionale tra il Consolato e la Polizia di Stato di Agrigento, per il perseguimento dei comuni obiettivi nell’interesse dei cittadini marocchini che vivono nella provincia agrigentina nel segno della legalità, dell’integrazione e del rispetto reciproco.

