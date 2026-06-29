Nuova riunione questa mattina, del Consiglio provinciale del Libero Consorzio di Agrigento. Il Consiglio, presieduto dal presidente Giuseppe Pendolino, ha proceduto alla surroga del consigliere Antonino Amato con il consigliere Giuseppe D’Angelo primo dei non eletti nella lista Uniti per Agrigento nelle elezioni del 2025.

La nomina di D’Angelo, 35 anni, originario di Cattolica Eraclea, è stata votata all’unanimità ed è stata seguita dal giuramento del neo consigliere e dal suo insediamento.

Nel suo intervento, il presidente Pendolino, ha ringraziato il consigliere Antonino Amato per il lavoro svolto nei mesi in cui è rimasto in carica al Consiglio provinciale.

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