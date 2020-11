Consiglio, Giacalone: la presidenza a Forza Italia

Il consiglio comunale si prepara al gran debutto. C’è grande attesa per la prima seduta in programma giorno 10 novembre.

All’ordine del giorno oltre l’insediamento dei 24 neo eletti consiglieri, l’elezione del presidente della pubblica assise. Secondo la logica politica, la presidenza del Consiglio Comunale dovrebbe spettare ad un esponente di Forza Italia, essendo questo il partito alleato che più di tutti ha contribuito all’elezione del sindaco Francesco Miccichè. Una questione per la quale l’intesa sembra però tutt’altro che scontata. Forza Italia infatti dovrà vincere la concorrenza interna. Sono ben tre infatti i consiglieri eletti con il simbolo azzurro: Simone Gramaglia (il più votato), Carmelo Cantone e Giovanni Civiltà. Quest’ultimo entrato grazie all’apparentamento avvenuto in sede di ballottaggio.

“C’è un ragionamento aperto con i gruppi di maggioranza – dice il coordinatore cittadino di Forza Italia William Giacalone – per trovare l’intesa su uno dei tre rappresentanti, tutti e tre hanno il profilo adatto per rivestire questo ruolo. Abbiamo tempo per schiarirci le idee e questo fine settimana è in programma un incontro con gli altri rappresentanti delle forze di maggioranza, in ogni caso ad oggi la presidenza resta in quota Forza Italia”.

Oltre ai tre consiglieri, Forza Italia è in giunta a fianco di Francesco Miccichè con il primo dei non eletti Antonino Costanza Scinta, a cui il sindaco ha attribuito le deleghe di infrastrutture, trasporti, edilizia scolastica e rapporti con l’Ente Parco e Archeologico.

A completare il gruppo di maggioranza ci sono Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Francesco Alfano e Flavia Contino (della lista Cambiamo Rotta); l’assessore Marco Vullo, Angelo Vaccarello, Ilaria Settembrino (Uniti per la Città); Davide Cacciatore e Valentina Cirino (Facciamo Squadra); Claudia Alongi e l’assessore Gianni Tuttolomondo (Diventerà Bellissima); Gerlando Piparo e Fabio La Felice (Fratelli d’Italia).

Il ruolo della vicepresidenza dovrebbe essere assegnato invece all’opposizione, al momento rappresentata da Nino Amato, Mario Fontana (Andiamo Avanti); Piero Vitellaro, Margherita Bruccoleri (Buongiorno Agrigento); Nello Hamel, Alessia Bongiovì (Agrigento Rinasce); Pasquale Spataro (Onda); Lillo Firetto ( sindaco perdente). Della squadra assessoriale del nuovo Sindaco di Agrigento fanno parte invece Giovanni Vaccaro, Aurelio Trupia, Marco Vullo, Francesco Picarella, Gerlando Principato, Costantino Ciulla, Antonino Costanza Scinta, Gianni Tuttolomondo e Roberta Lala.