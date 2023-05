Consiglio comunale, “Liberi e solidali” ha un nuovo ingresso: Roberta Zicari

Il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari, aderisce al movimento “Liberi e Solidali” di Nello Hamel e Alessia Bongiovì.

“Apprendo con gioia la dichiarazione del consigliere Hamel, di avviare una stagione di collaborazione programmatica e pragmatica nella gestione dell’attività dell’Amministazione Attiva- commenta la stessa Zicari-. I consiglieri Hamel e Bongiovì si sono distinti in questi anni per aver difeso gli interessi della città, anche tenendo un comportamento responsabile e collaborativo nei confronti dell’Amministrazione Attiva. Rilanciare temi centrali per lo sviluppo del territorio come il Prg, collaborare fattivamente al rinnovo del contratto d’appalto sui rifiuti, occuparsi del sociale, con il supporto dell’esperienza di Hamel e l’entusiasmo di Bongiovì, mi sembra la scelta migliore per Agrigento e pertanto ho deciso di collaborare con loro, aderendo al movimento “Liberi e Solidali”. Ringrazio i colleghi per avermi accolto in squadra.”