Un ordine del giorno che racconta molto più di una semplice seduta d’aula. Il prossimo Consiglio comunale di Agrigento si presenta come uno di quei passaggi destinati a lasciare traccia, perché dentro c’è tutto: scelte politiche, nodi amministrativi irrisolti e, soprattutto, provvedimenti che incidono direttamente sulla vita dei cittadini.

A definire il quadro è l’integrazione dell’ordine del giorno firmata dal Presidente del Consiglio comunale, che amplia i punti già previsti per la seduta ordinaria.

Tra gli argomenti inseriti, trova spazio la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al senatore Enrico La Loggia, un passaggio dal valore simbolico e istituzionale. Subito dopo, un altro tema destinato a far discutere: il capitolo legato ad Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, con la proposta di scioglimento della Fondazione di partecipazione. Un punto che inevitabilmente apre interrogativi politici sulla gestione del progetto e sulle prospettive future.

Ma è entrando nel cuore dell’ordine del giorno che emerge la vera dimensione della seduta. Una lunga serie di punti riguarda infatti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, legati a sentenze esecutive. Un elenco corposo che certifica, ancora una volta, il peso delle vicende amministrative pregresse sui conti dell’ente. Non si tratta solo di atti tecnici: ogni debito riconosciuto è il segno di una criticità, di un contenzioso chiuso con esito sfavorevole per il Comune, e quindi di risorse pubbliche che devono essere reperite per sanare situazioni ormai definitive.

È però un altro punto, collocato solo nelle battute finali dell’ordine del giorno, a rappresentare probabilmente il tema più atteso e politicamente rilevante: la rottamazione dei tributi locali. Inserita come atto di indirizzo, la discussione riguarda l’attivazione della procedura agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e lo stato delle iniziative portate avanti dall’amministrazione.

Ed è proprio qui che si concentra l’attenzione. Perché, se da un lato si discute di onorificenze e di debiti, dall’altro si tocca un tema che riguarda direttamente famiglie, commercianti e imprese: la possibilità di regolarizzare la propria posizione con il Comune attraverso una definizione agevolata. Una misura attesa, annunciata, ma ancora tutta da concretizzare.

Il fatto che questo punto arrivi solo in coda all’ordine del giorno non passa inosservato. Anzi, alimenta una riflessione politica evidente: possibile che il provvedimento più atteso dalla città venga trattato come uno degli ultimi punti? È una scelta tecnica o il segnale di una difficoltà nel trasformare l’indirizzo politico in atti concreti?

Il Consiglio comunale, dunque, sarà chiamato a muoversi su più livelli. Da una parte la gestione del passato, con i debiti fuori bilancio che continuano a emergere; dall’altra le scelte sul presente e sul futuro, tra la vicenda Agrigento 2025 e la rottamazione dei tributi.

Una seduta che va oltre la routine amministrativa e che si carica di un significato politico preciso. Perché stavolta non basteranno le dichiarazioni: serviranno risposte chiare, tempi certi e, soprattutto, decisioni.

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