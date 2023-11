Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana critica l’amministrazione comunale di Agrigento per aver destinato 35mila euro della tassa di soggiorno al Premio Paladino d’Oro, “evento – affermano – poco noto in città, trascurando l’organizzazione di festività natalizie”. I consiglieri esprimono disappunto per la mancanza di informazioni sui prossimi eventi natalizi e chiedono al sindaco di rendere conto delle iniziative previste per il periodo natalizio, sottolineando la mancanza di pubblicità e impatto del Premio Paladino d’Oro. Inoltre, segnalano la scarsa partecipazione alla prima serata delle manifestazioni al Teatro Pirandello, attribuendola alla mancanza di pubblico nonostante l’importanza della partita Italia-Ucraina.

Lunedì 20 novembre ha preso il via la 43a edizione del Paladino d’Oro Sportfilmfestival ad Agrigento, una settimana dedicata al cinema sportivo. Il teatro Luigi Pirandello ospita proiezioni gratuite di film finalisti provenienti da 40 nazioni, attirate anche dagli incontri con registi, produttori e attori, riferiscono gli organizzatori. Il festival culminerà con la premiazione di illustri figure dello sport e del cinema come Giovanni Malagò, Maurizio Casasco e altri. Tra i film in lizza, opere come “Sogno Azzurro” di Marco Maraniello e “Alberto Tomba, vincere in salita” di Tommaso Deboni. Il festival si concluderà il 25 novembre con la premiazione dei film vincitori e la partecipazione dei sindaci della provincia di Agrigento. Inoltre, Natalia Re del Movimento Italiano per la Gentilezza inaugurerà il ‘Woman’s Kindness Power’, riconoscendo due donne che si sono distinte per gentilezza e competenza in settori diversi.