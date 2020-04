Consegnati al Comune di Porto Empedocle buoni spesa per 10 mila euro dal gruppo CDS Supermercati

Il Comune di Porto Empedocle ha ricevuto 500 buoni spesa da 20 euro per un ammontare di 10 mila euro, da parte della società “Centro Distribuzione Supermercati”, a favore delle famiglie bisognose in questo momento di grande disagio dovuto alla pandemia di Coronavirus.

Sarà possibile spendere il buono nel supermercato “il Centesimo”.

A consegnare l’importante contributo di solidarietà è stato il dottor Gioacchino Polizzi accolto alla torre di Carlo V dall’Assessore Calogero Conigliaro che sta collaborando in questi giorni, alle operazioni del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Presenti durante l’incontro anche gli Assessori Salvo Di Betta e Alessandro Monaco.

“A nome del nostro sindaco Ida Carmina, di tutta l’Amministrazione Comunale e della città – durante la consegna dei buoni ha affermato l’Assessore Conigliaro – ringrazio la società CDS per un gesto di grande generosità a favore delle famiglie bisognose. Crediamo fortemente che le aziende del territorio debbano continuare a contribuire a favore della collettività dove operano, in modo da cooperare tutti assieme per il bene comune”.

I buoni saranno assegnati appena gli uffici della solidarietà sociale avranno delineato il quadro della situazione complessiva, dopo aver vagliato le domande pervenute di assistenza per gli altri buoni spesa e analizzato l’elenco di chi riceve il reddito di cittadinanza.

In queste ore sempre sul fronte della solidarietà sociale, hanno operato instancabilmente l’associazionismo e la cooperativa rinascita coordinati dal Telefono Aiuto di Protezione Civile.

Le chiamate ricevute al 347-6317187 sono state decine e riguardano in molti casi persone non fisicamente autosufficienti per il reperimento di farmaci o spesa, oppure in gravissimo disagio economico.

“Ringrazio di vero cuore tutti questi volontari – ha commentato il sindaco Ida Carmina dalla sua abitazione dove è in isolamento, dopo la positività del marito al Covid-19 – perché stanno dando prova del grande cuore dei marinisi. Mi sento con loro, con i miei assessori e con i miei dirigenti costantemente per telefono. Sottolineo come le Associazioni di Volontariato Sanitario, come quelle del mondo della Solidarietà, non si danno tregua nel dare assistenza, in sintonia con il Telefono Aiuto che si sta rilevando uno strumento indispensabile. A breve erogheremo i buoni spesa con i fondi del governo. Su questo fronte gli uffici della solidarietà sociale comunale stanno lavorando a pieno ritmo, per dare le risposte possibili a questa grave crisi che non è solo sanitaria, ma anche economica per molte famiglie, oggi in difficoltà come non mai”.

Vanno avanti anche le attività di sanificazione, dopo quella dei locali comunali si continua l’opera nelle strade cittadine, con l’apporto anche di imprenditori volontari che stanno contribuendo alla battaglia contro la pandemia.