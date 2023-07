Nella tarda mattinata di oggi è stata consegnata al colonnello Vittorio Stingo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, la cittadinanza onoraria del Comune di Ravanusa. Alla cerimonia, tenutasi presso l’aula consiliare del Comune, hanno preso parte in particolare il sindaco Salvatore Pitrola, il presidente del Consiglio comunale Maria Teresa Rago, l’ex sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo, numerosi altri esponenti della giunta e del consiglio, nonché altri rappresentanti della società civile, tra i quali insegnanti e studenti che hanno portato avanti con il Colonnello numerosi progetti di formazione alla legalità.

Il colonnello Stingo ha ricevuto numerosissimi attestati di stima e riconoscenza dai cittadini ravanusani, in particolare nell’ambito della cerimonia, sia l’attuale che l’ex Sindaco, hanno inteso sottolineare il pregevole lavoro svolto giornalmente dall’Arma, ringraziando il comandante provinciale per la sua costante e fattiva vicinanza alla popolazione e all’amministrazione locale, in particolare nel difficile momento seguito al disastro del dicembre 2021 che la cittadinanza ha saputo affrontare dimostrando grande coesione, altruismo e voglia di ripartire.