CONSEGNA DEI NUOVI LOCALI ALLA SCUOLA “RITA LEVI MONTALCINI” DEL VILLAGGIO MOSE’

Sono stati consegnati nel tardo pomeriggio di oggi dall’Amministrazione di Lillo Firetto, i nuovi locali affittati da privati, destinati alla scuola “Rita Levi Montalcini” del Villaggio Mosè. Le nuove aule, arredate con banchi e sedie, sono state prese in consegna dal dirigente scolastico

Luigi Costanza.

Per Villaggio Peruzzo, il parroco aspetta ancora la firma dell’amministrazione che, sempre da quello che si apprende non arriverà prima della prossima settimana. Anche San Leone è in attesa di nuovi locali.