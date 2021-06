Congresso UTL-UGL il prossimo 3 luglio ad Agrigento

Il prossimo 3 luglio alle 9 in prima convocazione e alle 10 , in seconda convocazione, si terrà il quarto Congresso UTL-UGL Agrigento all’Hotel della Valle in via Demetra.

”Dopo un periodo di commissariamento, nonostante le restrizioni causate dal covid- si legge in una nota- il lavoro della Segreteria provinciale è progredito senza sosta ed ha condotto la struttura al congresso, avendo essa raggiunto una sufficiente capacità di governarsi in piena autonomia.

In questa occasione, che rappresenta la più alta espressione di partecipazione democratica, finirà la fase di commissariamento e verrà eletto il nuovo segretario.”