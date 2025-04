Giornata storica per il Sindacato nazionale Finanzieri della Regione Sicilia: si è infatti svolto il primo Congresso Regionale, un appuntamento fondamentale per la vita democratica del sindacato, che segna un ulteriore passo avanti rispetto al congresso di transizione celebrato negli anni precedenti. Il Si.Na.Fi. Sicilia è il più grande sindacato rappresentativo dei finanzieri siciliani, la segreteria regionale della Sicilia, costituita ufficialmente il 29 luglio 2019, ha trovato oggi piena legittimazione democratica attraverso l’elezione dei suoi nuovi vertici e dei componenti del Direttivo Regionale. “L’elezione è il frutto di un lavoro di squadra incessante che ha portato a un numero di iscritti impensabile fino a qualche anno fa, grazie alle doti umane e organizzative di tutti i membri, che hanno consentito di raggiungere risultati straordinari, aumentando i consensi tra i finanzieri della Regione”, si legge in una nota della segretaria regionale Si.Na.Fi. Sicilia.

Il Congresso ha eletto come segretario generale regionale, siciliano di adozione, Antonio Gioia, che è alla guida della segreteria sindacale siciliana fin dalla sua costituzione: infatti, è stato rieletto all’unanimità dal nuovo Consiglio Direttivo Regionale, guidato da Gaetano Amari, a conferma dello straordinario lavoro svolto dal sindacalista. Al fianco di Gioia, la segreteria regionale è composta da:

segretario aggiunto Giuseppe Accardo, di Trapani;

segretario tesoriere Rocco Biundo, di Palermo.

A completare la segreteria regionale vi è anche una rappresentanza femminile con:

Nicola Liguori, di Ragusa, assume l’incarico di segretario regionale.

Il ruolo di presidente del Direttivo regionale, come anzidetto, è stato affidato a Gaetano Amari, di Palermo. Sono stati inoltre eletti gli altri 17 componenti, che unitamente a Gioia, Biundo e Amari,formeranno il nuovo Direttivo Regionale:

Francesco Cutró

Giuseppe Di Sarno

Concetto Alessandro Di Guardo

Salvatore Romeo

Corrado Caruso

Francesco Pipitone

Ilaria Di Salvia

Salvatore Iovino

Andrea Bruno

Paolo Chiarelli

Gaetano Maurizio Ingrassia

Giacomo Verderame

Antonio Stillittano

Stefano Macrì

Giuseppe Giacalone

Giovanni Varrica

Michele Tusa

A supporto del Direttivo, sono stati designati anche i membri di riserva:

Pietro Bruno

Marco Reitano

Salvatore Galifi

Domenico Servino

Davide Magliocca

Giuseppe Tinelli Risignolo

Gaetano Cellizza

Gennaro Carucci

Alfonso Chiacchio

Nicolò Aiello

Con una grande partecipazione da parte degli iscritti siciliani, l’evento ha rappresentato un’importante occasione per ripercorrere la storia del Si.Na.Fi. e le numerose battaglie portate avanti nel tempo. In questo contesto, Amari ha sottolineato come il sindacato abbia oggi la visione e gli strumenti necessari per affrontare al meglio il prossimo rinnovo

contrattuale, scaduto alla fine del 2024. Significativo l’intervento della neo segretaria regionale Antonina Caminita: “Noi donne siamo ancor più motivate a fare la nostra parte, soprattutto sui temi legati alla specificità di genere, che continuano a vederci impegnate a tempo pieno per la tutela delle pari opportunità”.

Infine, ha dichiarato Gioia: “Il Congresso ha rappresentato non solo un importante momento di partecipazione e democrazia sindacale, ma anche un segnale di forte coesione e di rinnovata energia per il futuro delle attività del Sindacato Nazionale Finanzieri in Sicilia”. Con la nuova segreteria e il Direttivo appena eletti, il Si.Na.Fi. Sicilia si prepara al prossimo Congresso Nazionale del 9 maggio prossimo e, sicuramente, ad affrontare con determinazione le sfide future, continuando a tutelare i diritti e gli interessi dei propri iscritti.

