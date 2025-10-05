Una delegazione agrigentina ha partecipato a Riccione, dal 2 al 4 ottobre, al XVI Congresso nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip). Nel corso dei lavori, Fabrizio Segalerba è stato eletto nuovo presidente nazionale della Federazione. L’evento ha riunito centinaia di professionisti provenienti da ogni regione d’Italia, confermandosi come uno dei più importanti appuntamenti di riferimento per il comparto immobiliare. Al centro dei lavori congressuali, i temi chiave del settore: innovazione digitale, sostenibilità, formazione e rafforzamento della tutela professionale degli agenti immobiliari.

A rappresentare la provincia di Agrigento è stata una delegazione guidata dal presidente provinciale Calogero Nicosia, e composta dagli agenti immobiliari Calogero Falzone, Gianluca Cimino e dal segretario provinciale Salvatore Vullo, che hanno preso parte attivamente ai lavori e agli incontri nazionali, portando il contributo e la prospettiva del territorio agrigentino all’interno del dibattito federativo.

“Essere presenti a un appuntamento di questa portata – ha dichiarato Calogero Nicosia – significa dare voce anche alle realtà territoriali come la nostra, che ogni giorno lavorano per valorizzare il mercato immobiliare locale con serietà, competenza e visione. La Fiaip rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la crescita e la credibilità della nostra professione”. Il Congresso di Riccione ha segnato una tappa importante per la vita della Federazione, tracciando le linee guida per una nuova stagione di sviluppo e di rappresentanza della categoria a livello nazionale.

