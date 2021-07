Confraternita di San Girolamo della Misericordia, rinnovate le cariche

Angelo Gambino, Dirigente Medico, Responsabile del Reparto di Fisiatria dell’Ospedale di Licata, è stato rieletto Governatore della Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata, la prestigiosa Istituzione Religiosa che cura da centinaia di anni i riti del Giovedì e Venerdì Santo.

Angelo Gambino succede a sé stesso. All’interno della Confraternita ha ricoperto sia l’incarico di Consigliere che di Vice Governatore. Il Governatore Gambino era l’unico candidato a dimostrazione del fatto che ha ben lavorato dal dicembre 2016 ad oggi . Nei giorni scorsi l’assemblea dei Confrati della Misericordia ha votato per eleggere i sei componenti del Consiglio di Amministrazione. Sono risultati eletti: Giuseppe Alaimo, Carmelo Lauria, Angelo Maria Licata, Aldo Peritore, Adriano Ruvio e Maurizio Santamaria. Eletti nel Collegio dei Sindaci Revisori: Salvatore Albano, Giuseppe Bonelli e Vincenzo Consagra.

Il Direttivo si è insediato con all’ordine del giorno la distribuzione delle cariche. Vice Governatore è Angelo Maria Licata che ha avuto anche la delega ai rapporti con istituzioni scolastiche; Tesoriere, Maurizio Santamaria, con delega ad economato e bilancio; Segretario, Adriano Ruvio, con delega ad atti e registri; deleghe anche per i consiglieri Carmelo Lauria (manutenzione Chiesa e proprietà della Confraternita; Giuseppe Alaimo, (rapporti con le istituzioni e altre Confraternite) e Aldo Peritore (aggiornamento archivio gestione donazioni e beni).

Cinque deleghe speciali sono state attribuite ai Confratelli Francesco Pira, Giuseppe Lucchesi, Giuseppe Pintacorona, Salvatore Consagra e Salvatore Russo. Pira ha ricevuto la delega a organizzazione convegni, cultura e comunicazione; Giuseppe Lucchesi, illuminazione, statue e urna e chiesa; Giuseppe Pintacorona e Salvatore Consagra, aggiornamento sito e social; Salvatore Russo, rapporti con il clero e cerimoniali.

“Ringrazio di cuore i Confratelli – ha dichiarato il Governatore Angelo Gambino – che mi hanno voluto ancora alla guida della nostra Confraternita. E’ un incarico gravoso che ho già ricoperto in passato e continuerò a svolgere con grande fede, consapevole della tradizione e del radicamento della nostra Confraternita nel territorio. Ci siamo già rimessi al lavoro e assicuriamo il massimo dell’impegno”.

Fondata nel 1578, ha sede nella Chiesa di San Girolamo, nel cuore dell’antico quartiere della “Marina” Impegno primario della Confraternita è quello di solennizzare i sacri riti della Settimana Santa, in particolare nei giorni del Giovedì e del Venerdì Santo, quando viene commemorata la Passione e Morte di Gesù Cristo. La Confraternita si dedica inoltre ad opere di beneficenza e organizza un concorso per le scuole della città per far vivere questa tradizione religiosa ai più giovani”.