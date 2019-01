Confesercenti Sicilia sulla crisi Cmc: “Riaprire presto i cantieri per evitare seri danni all’economia dell’isola”

“Confesercenti Sicilia esprime forte preoccupazione per la crisi che ha colpito la Cmc e il conseguente stop ai cantieri lungo la statale 640 e la statale 189, con gli annessi problemi che si stanno sviluppando per la viabilità ma anche dal punto di vista economico e turistico della regione”. Con queste parole il presidente Vittorio Messina interviene sulla vicenda che ha registrato anche una forte presa di posizione da parte dei sindaci dei territori interessati. “ Tutto questo – ha aggiunto il presidente di Confesercenti Sicilia – mentre permangono i gravi aspetti della sicurezza delle arterie interessate dove si continua a morire. Il grave rischio di isolamento che si sta determinando provoca danni notevoli non solo alla mobilità locale ma anche al turismo. A queste emergenze si aggiunge quella gravissima che rischia di creare notevoli difficoltà alle aziende creditrici della Cmc. Il governo regionale ha chiesto l’intervento di quello nazionale attraverso il Ministero dei Trasporti e in questo senso la Sicilia attende risposte immediate per sbloccare tempestivamente una situazione di grave disagio che rischia di penalizzare ulteriormente l’isola che già sconta un pesante gap infrastrutturale rispetto alle altre zone del paese”. “Gli imprenditori siciliani e i cittadini tutti – ha concluso Vittorio Messina – chiedono alle istituzioni competenti di superare tale impasse, di assicurare una pronta ripresa dei lavori e di ristorare i creditori evitando di mettere in crisi aziende e lavoratori che operano in un territorio già abbastanza martoriato”.

Palermo 21 gennaio 2019