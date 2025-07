E’ stata consegnata la laurea alla memoria in Geologia a Palermo al dottor Salvatore Vetro, un ragazzo di Favara, deceduto in un incidente stradale a San Leone. Salvatore era studente del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e avrebbe concluso il suo percorso accademico proprio quest’anno. La cerimonia si è svolta alla presenza dei genitori della giovane vittima, mamma Lucia e papà Giuseppe, della sorella Lorena e del fratello Domenico, oltre che del resto della famiglia. “Un riconoscimento per il figlio della nostra città strappato troppo presto all’affetto dei propri cari a causa del tragico incidente stradale”, ha detto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

