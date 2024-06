Durante i lavori sono stati costituiti quattro tavoli tematici.

Prima “Conferenza civica su Agrigento 2025” con la partecipazione di oltre 250 intervenuti, fra operatori culturali e turistici, istituzioni, associazioni di categoria e del terzo settore, nonché singoli cittadini. In una sala gremita, al Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, mercoledì 12 giugno scorso, alla presenza del Sindaco, Francesco Miccichè, del Presidente della Fondazione Agrigento 2025, Giacomo Minio, del presidente dell’ECUA, Giovanni Perino e dell’assessore alla Cultura, Costantino Ciulla.

I partecipanti, dopo un primo momento collettivo, svoltosi nell'aula magna del Consorzio, si sono spostati nelle varie classi avanzando proposte, analizzando criticità ed evidenziando opportunità ancora non pienamente sfruttate dal territorio agrigentino. Il momento finale ha visto riunirsi nuovamente l'assemblea e ciascun moderatore ha relazionato su quanto discusso durante i lavori dei tavoli. Soddisfatto il presidente Minio, che evidenzia non solo "l'effervescenza culturale degli operatori agrigentini" e il talentuoso capitale umano della città ma anche la necessità di scommettere tutti insieme sulla grande opportunità che Agrigento sta vivendo come responsabilità condivisa. Dai tavoli è emerso un richiamo ad una maggiore comunicazione, sia fra le istituzioni e i cittadini ma anche fra gli stessi operatori, così come la necessità di un coordinamento che possa facilitare l'organizzazione di un calendario unico di eventi della provincia, anche ricorrendo ad un portale tematico.

Il sindaco Miccichè afferma: “la grande partecipazione dimostra come la città ha voglia di esserci e di poter contribuire attivamente.” Chiude i lavori l’assessore alla Cultura, Costantino Ciulla, sottolineando che “gli incontri tematici continueranno in maniera regolare per un lavoro sinergico di costruzione del processo di sviluppo dei territori realizzato con la comunità.”