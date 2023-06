Confcommercio, Rosario Pendolino nel Consiglio Direttivo Nazionale dei Giovani Imprenditori

L’Aragonese Rosario Pendolino eletto al Consiglio Direttivo Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio.

Ha avuto luogo l’Assemblea elettiva dei Giovani Imprenditori Confcommercio. Un appuntamento importante, che ha visto l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo. Insieme hanno ricevuto il mandato, per i prossimi 5 anni, di portare avanti le istanze degli imprenditori under 42 del terziario di mercato. L’assemblea ha indicato all’unanimità Matteo Musacci quale nuovo Presidente, al quale si rivolge l’augurio che il percorso intrapreso possa continuare ad avere sempre maggiore slancio, nella certezza di un impegno sempre più rilevante, sia nei programmi, sia nei valori.

Il neo Consiglio Direttivo eletto vede la significativa presenza di un consigliere, agrigentino: Rosario Pendolino, titolare di un panificio di Aragona, nominato nel febbraio scorso Coordinatore Nazionale del Gruppo Giovani di Assipan e già componente dell’Assemblea Nazionale Assipan.

“Siamo sicuri che l’apporto del nostro giovane imprenditore – dichiarano Enzo Gaziano e Giacomo Zimbardo, rispettivamente presidente provinciale e vice presidente nazionale di Assipan – sarà determinante, e con fierezza manifestiamo la soddisfazione che il Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio sarà rappresentato anche dal nostro Rosario Pendolino, talentuoso imprenditore”.

A Rosario Pendolino giungono gli auguri per il nuovo incarico dal Presidente di Confcommercio Provincia di Agrigento, Giuseppe Caruana: “Pendolino continua a raggiungere risultati che riempiono di soddisfazione e orgoglio Confcommercio Agrigento. Questo risultato è un premio indiscusso per la sua qualità e al contempo un riconoscimento per la vitalità e lo spirito unitario della nostra rete provinciale. I migliori auguri, personali e a nome di tutta l’Associazione provinciale, per un incarico prestigioso e certamente impegnativo, che sarà rivestito con competenza e passione”.