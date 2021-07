Confcommercio. Nuovo direttivo per l’Ente Bilaterale del Terziario della provincia

Nuovo direttivo per l’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Agrigento.

Gero Niesi (Confcommercio) è il nuovo presidente e rimarrà in carica per i prossimi 4 anni: “Questa carica rappresenta una grande assunzione di responsabilità – dice il neoeletto presidente Gero Niesi –. Per i prossimi 4 anni sarò alla guida di un ente importante che, non dimentichiamo, ha lo scopo di promuovere interventi a sostegno di lavoratori e imprese, da anni lavora molto bene in modo collegiale ed è in continua crescita. A tal riguardo cercheremo di ampliare la base associativa e di conseguenza il pieno rispetto del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. Ringrazio Alfonso Bellomo per l’ottimo lavoro portato avanti nel precedente mandato in cui l’EBT sul nostro territorio si è sviluppato. Farò del mio meglio per continuare il lavoro affinché i risultati ottenuti siano consolidati e si possano ulteriormente ampliare. Per questo abbiamo già messo in campo nuovi interventi concreti a favore di lavoratori e imprese”. Gerlando Pecoraro (Uitucs-Uil) assume la carica di vicepresidente: “Accompagneremo Niesi nelle sfide quotidiane da affrontare a tutela di imprese e lavoratori”.

Giuseppe Castellano (Confcommercio), Rosario Pendolino (Confcommercio), Salvina Mangione (Filcams-Cgil) e Alfonso Bellomo (Fisascat-Cisl) gli altri componenti del direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Agrigento, l’organismo paritetico costituito dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (Confcommercio – Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uitucs-Uil).