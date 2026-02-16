Si è conclusa con un segnale di forte coesione l’assemblea elettiva della Delegazione di Confcommercio di Licata e Palma di Montechiaro. Alla presenza dei vertici provinciali dell’associazione — il presidente Giuseppe Caruana, il vicepresidente vicario Gero Niesi e il direttore Antonio Giardina — è stato eletto all’unanimità Angelo Biondi quale nuovo presidente della delegazione territoriale.

Ad affiancare Biondi nel nuovo organo direttivo saranno i delegati Calogero Zuppardo e Vincenzo Di Rosa, chiamati a dare nuovo impulso all’azione sindacale in un’area strategica della provincia.

Il presidente Giuseppe Caruana ha sottolineato:

«L’assise assembleare di una delegazione territoriale rappresenta da sempre un momento di democrazia e confronto vitale per la nostra comunità imprenditoriale. A Licata, realtà d’eccellenza e snodo nevralgico del tessuto economico agrigentino, Confcommercio inaugura oggi un nuovo corso. In questo passaggio di testimone, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Francesco Gallì, presidente uscente, per la dedizione e il lavoro svolto in questi anni a tutela delle imprese del territorio. Al contempo, rivolgo ad Angelo Biondi i miei più sinceri auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare questa delegazione con la competenza e la passione necessarie per affrontare le sfide che attendono il comparto».

Il neo eletto Angelo Biondi ha accolto l’incarico delineando una visione chiara per il mandato:

«Sono onorato della fiducia che l’assemblea ha inteso riporre nella mia persona. Questa elezione è il punto di partenza di un percorso condiviso che intendiamo costruire con spirito di servizio. La nostra priorità sarà l’ascolto costante delle istanze provenienti dal comparto commerciale di Licata e Palma di Montechiaro, garantendo una presenza capillare e propositiva. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di promuovere politiche orientate alla sostenibilità e alla crescita delle imprese, autentico motore economico e sociale della nostra terra».

Confcommercio punta ora a rafforzare il proprio impegno lungo la fascia costiera licatese, sostenendo la crescita e lo sviluppo operativo delle imprese attive in un’area considerata strategica per l’economia provinciale.

