Confcommercio inaugura la nuova sede a Favara.

In Corso Vittorio Vento, è stata inaugurata la sede della delegazione di Favara della Confcommercio Agrigento. Da tutta la Confederazione di Agrigento viene vista come un’importante opportunità per il tessuto commerciale ed economico cittadino.

“ Nell’ottica dell’arricchimento per il territorio,- dichiara Giuseppe Caruana Presidente di Confcommercio Agrigento – dell’esperienza sul campo e della conoscenza sempre maggiore di prodotti e servizi da poter fornire, Favara avrà un luogo fisico funzionale e adatto alle esigenze dei nostri Associati”. “Siamo di fronte ad una crisi economica senza precedenti, ma anche di un sistema di riferimento distante, per questo le associazioni di categoria devono tornare ad essere non solo centri servizi ma anche luoghi d’impegno civico, – conclude Giuseppe Caruana – dove nascono e si sviluppano idee e progettualità, diventando sempre più un punto fermo e sempre a disposizione degli imprenditori, delle istituzioni, del territorio”.

“Confcommercio a Favara c’era, ed ora è ancora più presente – dichiara Gero Niesi, rappresentante della delegazione di Favara -per offrire tutela, rappresentanza, assistenza e formazione puntando sulla presenza nel territorio e stare vicino alle imprese Associate”. All’inaugurazione erano presenti rappresentanti di istituzioni, di Confcommercio provinciale e del Gruppo Giovani imprenditori, il responsabile provinciale di “50&più”, diversi associati, tra storici commercianti e giovani imprenditori.