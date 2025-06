“Favara si trova oggi davanti a una scelta cruciale: continuare a sopportare l’immobilismo oppure cogliere l’opportunità di un vero rilancio attraverso una politica urbana finalmente coraggiosa e concreta. La riqualificazione del tessuto urbano non è un vezzo architettonico né un esercizio accademico: è una scelta strategica che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sopravvivenza delle imprese del territorio”. Lo scrive in una nota la delegazione comunale di Confcommercio Favara ribadendo con forza un concetto tanto semplice quanto spesso dimenticato: “non esiste commercio vivo senza città viva”.

“La tenuta economica del centro urbano favarese passa attraverso marciapiedi accessibili, spazi pubblici curati, arredi urbani decorosi, illuminazione efficiente e presidi di sicurezza – dichiara Gero Niesi, presidente della delegazione comunale di Confcommercio Favara – Dove c’è incuria, disordine e abbandono, c’è anche desertificazione commerciale e impoverimento sociale. Non è più tempo di piani annunciati e magari di cantieri infiniti: è tempo di visione, di ascolto attivo e di collaborazione concreta con il tessuto imprenditoriale locale. I negozi di prossimità non sono un retaggio del passato, ma pilastri di coesione sociale, presìdi di sicurezza urbana e protagonisti di una nuova idea di sviluppo sostenibile e a misura d’uomo”.

“La riqualificazione urbana, però – continua Niesi -, richiede una governance moderna, trasparente. Non bastano progetti, servono modelli di gestione affidabili, strumenti di concessione chiari e coinvolgimento attivo degli attori economici locali. In assenza di una strategia seria e condivisa, ogni opera rischia di diventare una cattedrale nel deserto. La delegazione comunale di Confcommercio Favara lancia un appello: mettere la riqualificazione urbana al centro dell’agenda politica, non come slogan ma come impegno concreto. Serve un tavolo di confronto stabile con le imprese. Serve ascoltare chi ogni giorno tiene alzate le saracinesche con sacrificio e determinazione”.

“La città di Favara ha bisogno di ritrovare bellezza, funzionalità e attrattività. I cittadini meritano spazi vivi e accoglienti – conclude Gero Niesi -. Le imprese meritano un contesto urbano che valorizzi il loro ruolo economico e sociale ”. Favara ha bisogno di più visione e di un cambio di passo”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp