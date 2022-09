Confcommercio, consegnato un ristoro per commercianti colpiti dall’esplosione di Ravanusa

Confcommercio Agrigento vicina alle aziende di Ravanusa. Dopo l’esplosione dello scorso 11 dicembre, grazie alla sensibilità e alla concretezza dimostrate dalla fondazione Orlando, è stato donato un

piccolo contributo a quattro aziende del territorio, alla presenza di una delegazione della confederazione con a capo il presidente provinciale Giuseppe Caruana e il direttore Antonio Giardina. Un gesto che vuole rappresentare un auspicio per la ripresa delle attività lavorative. Ad accogliere la delegazione di Confcommercio l’assessore alla solidarietà sociale, Antonio Nobile.

La fondazione è l’ente che per conto della Confcommercio-Imprese per l’Italia fornire assistenza alle imprese commerciali in condizione di particolare disagio. (VIDEO)