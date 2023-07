Condoglianze sentite alla famiglia Firetto per la perdita del caro Salvatore. Sarà ricordato con affetto per la sua gentilezza e il suo cuore generoso. Le sue lacrime di gioia nei momenti di successo celebrati insieme rimarranno un segno indelebile del suo amore per la famiglia e gli amici. Era adorato padre di Lillo , Angelo , Massimo, Mirko e Gianluca. Il direttore e tutto lo staff di AgrigentoOggi si uniscono nel sostegno alla famiglia in questo momento di dolore e lutto. Le nostre preghiere e pensieri sono con voi.

Salvatore Firetto , conosciuto da tutti come Totò , è stato un apprezzatissimo parrucchiere per signora. Aveva iniziato ragazzino come garzone di salone essendo il padre emigrato. La madre, con sacrifici immensi, gli fece perfezionare la sua arte a Torino. Poi Milano. Divenne un apprezzato coiffeur con un salone con 15 collaboratori. Assieme ad altri fondo un’accademia per parrucchieri attiva ad Agrigento fino alla fine degli anni ottanta. Fece molte esperienze professionali all’estero e si conquistò una certa agiatezza. Con buona visione nel 1970 acquistò semidiruto dal barone Agnello, il Castello Chiaramonte di Siculiana . Lo restaurò creando le premesse per una fiorente ed apprezzata attività per i figli e i nipoti. Raggiunse il suo ultimo obiettivo l’acquisto del Castello ducale Colonna, a Joppolo Giancaxio.