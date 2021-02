Condanne operazione Kerkent, Sodano: “alle forze dell’ordine deve arrivare il sostegno dei cittadini “

“Esprimo un enorme plauso alla Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento che, attraverso la maxi inchiesta Kerkent, guidata dal Vicequestore Roberto Cilona, ha messo in luce gravissimi episodi di mafia nell’Agrigentino. Le operazioni della DIA hanno portato a 20 condanne per mafia, estorsione e traffico di droga, con pene fino a 20 anni.” Lo dice il deputato nazionale del movimento 5 stelle, Michele Sodano. “E’ stato smantellato il nuovo clan del boss Antonio Massimino. Alle forze dell’ordine- continua- che quotidianamente difendono il territorio mettendo in gioco perfino la propria vita e ispirano positivamente una nuova generazione di cittadini Siciliani, deve arrivare il sostegno convinto e continuo di tutte le istituzioni e dell’intera collettività.”